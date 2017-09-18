В Киеве горел заповедник Биковнянские могили
18.09.2017 18:53
Площадь горения составила 3 га. Огонь был локализован около 13:00, а на данный момент - ликвидирован
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Киеве на Броварском проспекте произошел пожар в заповеднике Быковнянские могили. Около 17:00 пожар был ликвидирован, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Площадь горения составила 3 га. Огонь был локализован около 13:00. В тушении пожара принимали участие 12 пожарных и три единицы техники.
Причина возникновения пожара на данный момент устанавливается.
Ранее сегодня сообщалось, что в Киевской области возле железнодорожной станции Коржи загорелся локомотив во время следования пассажирского поезда №64 Киев-Харьков.
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