Во Львове взят под домашний арест директор предприятия Минобороны
Шевченковский районный суд Львова избрал меру пресечения в виде взятия под круглосуточный домашний арест сроком на два месяца директору Львовского филиала госпредприятия Минобороны "Техносервис" "Львовской автомобильный ремонтный завод", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
13 сентября чиновник был задержан по факту вымогательства и получения части взятки.
12 тыс грн директор госпредприятия, по данным прокуратуры, требовал за содействие в вопросе предоставления субъекту предпринимательской деятельности в аренду складских помещений предприятия.
Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией за последнюю неделю задержали троих анонимов, сообщавших о минировании зданий.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:16
-
17:51
-
10:10
-
17:13
-
16:38