Во Львове взят под домашний арест директор предприятия Минобороны

Директор Львовского филиала госпредприятия Минобороны "Техносервис" "Львовской автомобильный ремонтный завод" взят под круглосуточный домашний арест

Шевченковский районный суд Львова избрал меру пресечения в виде взятия под круглосуточный домашний арест сроком на два месяца директору Львовского филиала госпредприятия Минобороны "Техносервис" "Львовской автомобильный ремонтный завод", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

13 сентября чиновник был задержан по факту вымогательства и получения части взятки.

12 тыс грн директор госпредприятия, по данным прокуратуры, требовал за содействие в вопросе предоставления субъекту предпринимательской деятельности в аренду складских помещений предприятия.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией за последнюю неделю задержали троих анонимов, сообщавших о минировании зданий.

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