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В Черкасской области объявлен режим ЧС из-за горящего торфа: фото

19.09.2017 04:39
Полиция вокруг места пожара перекрыла все автомобильные и пешеходные пути
В Черкасской области объявлен режим ЧС из-за горящего торфа: фото
Фото: ck.dsns.gov.ua

В Черкасской области из-за пожара на торфяных полях в понедельник, 18 сентября, был объявлен режим ​​чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

"17 сентября в Черкасском районе, в районе поселка Ирдынь, в административных границах Белозерского сельского совета, загорелась сухая трава. Из-за большой площади возгорания и появления очагов горения на торфополях, в Ирдыне состоялось выездное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам рабочей поездки 18 сентября, решением комиссии по ТЭБ и ЧС была объявлена ​​чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мобильно-оперативная группа на месте происшествия обнаружены очаги сгоревшей сухой растительности на площади около 51 га. Также зафиксированы очаги возгорания торфяного грунта. Полиция вокруг места пожара перекрыла все автомобильные и пешеходные пути.

Также сказано, что в тушении пожара задействованы 16 единиц пожарной и специальной техники и 38 человек.




Фото: ck.dsns.gov.ua

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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