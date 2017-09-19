В Черкасской области объявлен режим ЧС из-за горящего торфа: фото

Полиция вокруг места пожара перекрыла все автомобильные и пешеходные пути

В Черкасской области из-за пожара на торфяных полях в понедельник, 18 сентября, был объявлен режим ​​чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"17 сентября в Черкасском районе, в районе поселка Ирдынь, в административных границах Белозерского сельского совета, загорелась сухая трава. Из-за большой площади возгорания и появления очагов горения на торфополях, в Ирдыне состоялось выездное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам рабочей поездки 18 сентября, решением комиссии по ТЭБ и ЧС была объявлена ​​чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.



Сообщается, что мобильно-оперативная группа на месте происшествия обнаружены очаги сгоревшей сухой растительности на площади около 51 га. Также зафиксированы очаги возгорания торфяного грунта. Полиция вокруг места пожара перекрыла все автомобильные и пешеходные пути.



Также сказано, что в тушении пожара задействованы 16 единиц пожарной и специальной техники и 38 человек.















Фото: ck.dsns.gov.ua



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