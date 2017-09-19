Трагедия в Одессе: арестована воспитатель сгоревшего лагеря
Киевский районный суд Одессы взять под стражу старшего воспитателя, которая ответственное за пожарную безопасность в сгоревшем детском лагере Виктория, которую подозревают в совершении уголовного преступления в связи с нарушением требований пожарной безопасности, которые стали причиной пожара и гибель людей, а также материального ущерба в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Сообщается, что предварительное расследование установило, что ответственное лицо должно было принять ряд мер по соблюдению требований пожарной безопасности. Однако, "подозреваемая, будучи ознакомлена с указанным предписанием", не выполнила их.
Суд избрал воспитателю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права залога.
Также сказано, что из-за нарушения правил пожарной безопасности произошел пожар, который привел к гибели трех девочек 2009, 2005 и 2007 годов рождения, и полного уничтожения помещения одного из корпусов лагеря.
Пушкинская.net сообщает, что подозреваемая Наталья Янчик утверждает, что во время пожара она была трудоустроена в лагере чисто формально, а утром 16 сентября ей позвонил заместитель директора детского лагеря Виктория и сказал, что она должна выйти на работу, после чего ее задержала полиция.
Также Янчик заявила, что хотела уволиться и даже написала заявление, но его не одобрили и документов ей не вернули. После этого 30 августа она поехала к себе домой и не работала в этом лагере.
15 сентября 2017 года около 23:30 в одесском детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов.
В ГСЧС заявили, что звуко-световая противопожарная сигнализация в лагере во время пожара вечером 15 сентября была выключена, кроме того, на территории не было возможности набрать воду из резервуара, а также не было поблизости пожарных гидрантов.
Читайте также: Трагедия в Одессе: арестован директор лагеря
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:16
-
вчера
17:51
-
вчера
10:10
-
вчера
17:13
-
вчера
16:38