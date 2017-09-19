В Горловке боевики проверяют багажники авто патрулей ОБСЕ

По словам наблюдателей, они отказались предъявлять террористам для осмотра содержимое ящика с инструментами

Боевики террористической организации ДНР проверяют багажники автомобилей наблюдателей ОБСЕ во временно оккупированной Горловке. Об этом сегодня сообщили LIGA.net в пресс-службе миссии.

"На блокпосте вблизи Горловки вооруженные члены ДНР остановили патруль СММ и попросили открыть багажник первого автомобиля патруля. Наблюдатели выполнили данное требование, но отказались предъявлять для осмотра содержимое ящика с инструментами. Патрулю миссии разрешили проследовать дальше", - отметили в пресс-службе.

Террористы в Новоазовске (40 км к востоку от Мариуполя, - ред.) не разрешили патрулю СММ проехать в город. Наблюдатели проинформировали об этом Совместный центр контроля и координации, получив гарантии от СЦКК, что их пропустят в город, повторили попытку проехать. Но те же лица повторно отказали СММ в доступе", - уточнили в пресс-службе.

17 августа террористы проверяли багажники машин ОБСЕ в на автотрассе Н15 возле комбината поселке Кременец.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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