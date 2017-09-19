Оккупанты в Донбассе проводят параллельные с Западом-2017 учения

По данным ГУР, командование армии РФ и Южного военного округа продолжает осуществлять непосредственное оперативное руководство боевиками в Донбассе

Гибридная армия РФ в Донбассе проводит командно-штабные учения на фоне российско-белорусских учений Запад-2017. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки в Facebook.

По данным разведки, командование вооруженных сил РФ и южного военного округа ВС РФ продолжает осуществлять непосредственное оперативное руководство оккупантами на востоке Украины.

"14 сентября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей начались командно-штабные учения 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ, проводимых на едином оперативном фоне и по единому замыслу со стратегическими командно-штабными учениями ВС РФ Запад-2017, - отмечает разведка.

По данным ГУР, отрабатываются вопросы приведения в высшую степень боевой готовности, практических действий войск по ведению контрнаступательных и наступательных действий. При проведении учений зафиксированы характерные для российских оккупационных войск особенности, связанные с хищением военного имущества и, как следствие, невозможностью выполнения поставленных задач.

"Во время движения колонны техники 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) внезапно закончилось горючее в большинстве боевых машин. В результате мероприятия по выдвижению техники бригады на полигон было приостановлено и начато расследование по установлению виновных в хищении топлива", - сообщают в разведке.

Российское командование пытается скрыть истинные планы и намерения мероприятий боевой подготовки подразделений боевиков. С этой целью изменен порядок деятельности представителей местных СМИ. В соответствии с новыми требованиями, они должны согласовывать с так называемыми "пресс-службами министерств обороны ЛНР/ДНР" информационные материалы, подготовленные для распространения.

По данным разведки, командование южного военного округа ВС РФ усиливает контроль за использованием и сохранностью оружия и боеприпасов, техники, средств связи, целевым использованием средств и обнаруживает коррупционную деятельность главарей подразделений. С этой целью, по распоряжению российских кураторов, направлены комплексные проверочные комиссии, в подразделения боевиков Новоазовска, Горловки и Алчевска.

Читайте также: Запад-2017: Кремль проверит готовность к большой войне - Турчинов

Ранее сообщалось, что российско-белорусские учения Запад-2017 17 сентября перешли в активную фазу.

Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ, а в НАТО подозревают, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.