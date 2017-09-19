Пожар в Одессе: 13-летний мальчик спас 15 детей

Школьник во время пожара вынес детей из пяти комнат в лагере Виктория

Школьник Максим Тихончук во время пожара в детском лагере Виктория в Одессе вынес 15 детей из пяти комнат. Об этом у себя в Facebook сообщил депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий.

"Максим Тихончук, 13 лет. Парень, который вынес детей из пяти комнат в лагере Виктория. Это 15 детских жизней! Детей, которые спали, и ничего не подозревали. В понедельник просто пошел на уроки в школу с обожженными руками....Скромный, сильный, добрый человек, которым могут гордиться Его родители и вся страна! Максим Тихончук и Катя Ной-эти дети наш золотой фонд", - отметил Иваницкий.

Пострадавшая во время пожара в детском лагере в Одессе Катя Ной спасла из горящего корпуса восемь детей.

15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов.

В ГСЧС заявили, что звуко-световая противопожарная сигнализация в лагере во время пожара вечером 15 сентября была выключена.

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