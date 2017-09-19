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В Хмельницкой области упал легкомоторный самолет: фото

19.09.2017 15:15
Пилот получил телесные повреждения в виде переломов обеих ног
В Хмельницкой области упал легкомоторный самолет: фото
Фото: скриншот видео

В Хмельницкой области упал легкомоторный самолет Z-37A. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.

Происшествие произошло сегодня, 19 сентября, около 11:45 вблизи села Трительники Волочисского района.

"Легкомоторный летательный аппарат Z-37A под управлением 58-летнего пилота осуществлял опрыскивание полей с посевами подсолнечника. Из-за технической неисправности самолет упал на поле, в результате чего пилот получил телесные повреждения в виде переломов обеих ног", - отметили в пресс-службе.

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Фото: hm.npu.gov.ua

Мужчину госпитализировали районную больницу. Никто не пострадал.

Сейчас на месте продолжает работу следственно-оперативная группа Волочисского отделения полиции. 

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса.

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