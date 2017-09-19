ГПУ: Чиновник Днепрводоканала подозревается в присвоении 7,2 млн

Госслужащий подозревается в незаконном перечислении на счет частного предприятия средств Днепрводоканала

Прокуратура Днепропетровской области совместно с сотрудниками Нацполиции уличили служащего коммунального предприятия Днепрводоканал в присвоении 7,2 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Чиновник подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5, ст. 191 УК (растрата имущества путем злоупотребления лицом своим служебным положением, совершенным в особо крупных размерах).

"Установлено, что в январе 2014 года указанный чиновник, злоупотребляя служебным положением, с целью растраты имущества предприятия оформил заведомо ложные документы и безосновательно перечислил на банковский счет частного предприятия денежные средства КП Днепрводоканала", - сообщают в ГПУ.

На данный момент ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 3 млн грн.

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