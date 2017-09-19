СМИ: В Севастополе оккупанты ходили по квартирам военных ВСУ

Оккупанты провели рейд по квартирам семей военнослужащих ВМС Украины и военных пенсионеров в Балаклаве

18 сентября в аннексированном Севастополе силовики оккупационной администрации посетили квартиры в доме №17 по переулку Новикова в Балаклаве, в котором проживают семьи военнослужащих ВМС Украины и военные пенсионеры. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на жен украинских офицеров, не изменивших присяге и сейчас проходящих службу на материковой части Украины.

По их словам, оккупанты обошли все квартиры дома и провели беседы с жильцами. В частности, спрашивали у людей, знают ли они, что проживают в служебном жилье, интересовались, сколько человек проживает в квартире и где сейчас находится глава семейства.

Также у жильцов требовали показать паспорт и проверяли регистрацию.

Кроме того, оккупанты подробно расспрашивали о соседях: кто проживает, кто выехал и где сейчас находится.

Жильцы сообщили, что ранее уже была попытка выселить одну из семей из служебной квартиры, но права на жилье удалось отстоять в суде.

Как отмечает издание, 40-квартирный дом №17 по переулку Новикова в Балаклаве был построен для ВМС Украины и сдан в эксплуатацию в конце 2003 года. Часть квартир была приватизирована до 2014 года. После оккупации Крыма Россией дом передали на баланс Минобороны РФ. Сейчас проживающие в нем не имеют возможности приватизировать служебное жилье, поскольку это не предусмотрено российскими законами.

Ранее прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту проведения "выборов" так называемого губернатора Севастополя.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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