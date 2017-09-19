В УГО отрицают нападение на журналистов Схем - Ткач

По словам журналиста Михаила Ткача, Валерий Гелетей сообщил, что сотрудник УГО споткнулся о склон и, падая, схватился за оператора

По словам журналиста программы Схемы Михаила Ткача, служебная проверка не нашла нарушений в действиях сотрудников Управления государственной охраны, с которыми у него случился конфликт возле ресторана в Конча-Заспе. Об этом он написал в своем Facebook по итогам встречи с начальником УГО Валерием Гелетеем.

"Согласно результатам служебной проверки, Валерий Гелетей сообщил, что сотрудник УГО споткнулся о склон и, падая, схватился за оператора. В действиях сотрудников служебная проверка нарушений не нашла", - написал Ткач.

Он отметил, что на встречу были приглашены представители СМИ, однако выразил недоумение их подбором.

"Уже перед дверью Гелетея нам сообщил пресс-секретарь УГО Олег Остапец, что на встречу пригласили других журналистов. Другие журналисты - это УНН Главком и телеканал Прямой", - сообщил Ткач. В связи с этим он задал вопрос Остапцу, почему позвали именно эти СМИ и были ли приглашены "представители независимых СМИ".

По словам Ткача, на съемочную группу программы Схемы возле одного из ресторанов, где находились президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков, напали сотрудники Управления государственной охраны Украины.

Начальник УГО Валерий Гелетей извинился за действия своих подчиненных и назначил внутреннее расследование по факту конфликта.

Схемы опубликовали видео инцидента.

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