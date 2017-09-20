Руководивший захватом Крыма главком ВДВ РФ попал в ДТП: видео

Генерал-полковник РФ Андрей Сердюков находится в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника в реанимации

Командующий воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков, который руководил спецоперацией по захвату Крыма весной 2014 года, попал в ДТП в Мурманской области. Об этом вчера сообщили российские РИА Новости.

Инцидент произошел 15 сентября на автодороге в Кольском районе.

Командующий ВДВ и еще несколько человек получили травмы.

По информации Lenta.ru, как следует из материалов проверки по ДТП в кортеж, в котором следовал микроавтобус Volkswagen Caravella главкома, врезался выехавший с встречной полосы Chevrolet Lanos. В результате микроавтобус перевернулся.

Генерал-полковник в тяжелом состоянии, с серьезной черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника был доставлен в реанимацию госпиталя Северного флота.

Пострадал так же 52-летний заместитель Главкома по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков: с многочисленными переломами он также был госпитализирован.

Травмы в результате аварии получили 49-летний помощник главкома и 35-летний адъютант. Водитель Chevrolet, 34-летний житель Мурманска, от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Его 39-летняя жена с тяжелыми травмами госпитализирована. Двое их детей, мальчики 16 и 17 лет, отделались незначительными ушибами.

Экспертиза показала, что водитель служебного микроавтобуса был трезв, в ДТП он получил незначительные ушибы. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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