В одном из сел под Тернополем обнаружили 46 минометных мин

В селе Метенев пиротехники, приехавшие на вызов о найденном опасном предмете, обнаружили 46 минометных мин калибром 81 мм времен Второй мировой войны

В Тернопольской области обнаружили 46 минометных мин времен Второй мировой войны. Об этом сообщает территориальное управление ГСЧС в Тернопольской области.

Инцидент произошел 19 сентября в селе Метенев Зборовского района. Пиротехники ГСЧС, приехавшие на вызов о найденном опасном предмете, при обследовании прилегающей территории обнаружили в целом 46 минометных мин калибром 81 мм времен Второй мировой войны.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы будут изъяты и уничтожены в безопасном месте, путем контролируемого подрыва.

Всего с начала 2017 года в Тернопольской области зарегистрировано 159 случаев обнаружения взрывоопасных предметов. Специалистами-пиротехниками подняты на поверхность земли 1003 боеприпаса времен прошлых войн.

Ранее сообщалось, что под Киевом в нежилом доме обнаружили схрон боеприпасов.

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