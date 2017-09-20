Убийство свободовца в Миргороде: задержан депутат от партии Ляшко
По подозрению в убийстве депутата горсовета Миргорода (Полтавская область) от Свободы Олега Супруненко задержан депутат этого же совета от Радикальной партии Хачатур Хачатрян. Об этом в своем Facebook сообщил лидер радикалов, народный депутат Олег Ляшко.
"Мне стало известно, что депутата Миргородского горсовета от РПЛ Хачатура Хачатряна задержали по обвинению в убийстве его коллеги - депутата от ВО Свобода Олега Супруненко", - написал нардеп, отметив, что обстоятельства уголовного производства ему пока до конца не известны.
В то же время Ляшко заявил, что не намерен "прикрывать преступников, если они виновны", и потребовал от Хачатряна "сложить мандат и предстать перед правосудием".
В пресс-службе Свободы заявляют, что депутата-радикала задержали "по подозрению в заказе нападения" на Супруненко.
Также в партии сообщили, что сегодня, 20 сентября, Октябрьский райсуд Полтавы арестовал на 60 суток двоих других подозреваемых в убийстве депутата.
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LIGA.net обратилась за комментарием по этому поводу в пресс-службу полиции Полтавской области, однако там пока не смогли пояснить ситуацию.
В ночь на 12 июля 2017 года неизвестные избили Супруненко, депутата госпитализировали с травмами головы и многочисленными переломами. Более трех недель свободовец пробыл в реанимации и скончался 7 августа.
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