На Закарпатье перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие
В Закарпатской области перевернулся микроавтобус с заробитчанами. Пострадали четверо пассажиров. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 18 ноября, около 23:00 в Мукачевском районе.
"На автодороге Мукачево-Рогатин возле села Залужье слетел с трассы и перевернулся в кювет микроавтобус Меrсеdеs Sрrиntеr. Управлял им житель села Драгово Хустского района. Водитель вез за границу группу заробитчан. На скользкой от дождя трассе не справился с управлением, и машина слетела в кювет ", - говорится в сообщении.
В результате ДТП в больницу Мукачево госпитализированы с травмами четыре женщины-пассажира. Врачи диагностировали у них переломы, вывихи и ушибы.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.
Микроавтобус доставлен на спецплощадку полиции.
Все обстоятельства ДТП выясняют следователи. В полиции отметили, что водитель был трезв.
Ранее сообщалось, что в Словакии в результате столкновения Mercedes Sprinter и грузовика погиб 38-летний украинец, травмы получили еще три человека.
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