В Симферополе задержали активиста Крымской солидарности: фото

Задержание Алимдара Белялова оккупантами, Крымская солидарность расценивает как давление на социально и политически активных мусульман Крыма

В Симферополе около 16:00 сотрудники полиции задержали активиста объединения Крымская солидарность Руслана (Алимдара) Белялова. Об этом говорится в сообщении Крымской солидарности в Facebook.

По информации российских силовиков, причина задержания Белялова - якобы его автомобиль находится в угоне.

На прошлой неделе 8 ноября в доме Билялова российские силовики провели обыск, после которого была обнаружена пропажа денег ($3 тыс и 60 тыс рублей).





"Обыск, пропажа личных денег, а сегодня - задержание... Все это мы расцениваем как давление на социально и политически активных мусульман Крыма. В частности общеизвестно, что Алимдар Белялов - гражданский журналист, участник объединения Крымская солидарность. Он известен общественности тем, что занимает активную общественную позицию: постоянно поддерживает крымских татар при обысках, на судах, делает стримы с места происшествия этих событий, и просто не остается в стороне от проблем своего народа", - сказано в сообщении организации.





Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Ранее сообщалось, что оккупанты в Симферополе на два месяца арестовали шестерых крымчан.

11 октября 2017 годав городе Бахчисарай на территории временно оккупированного Крыма начались очередные обыски в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть крымчан: Сервер Зекирьяев, Сейран Салиев, Марлен Асанов, Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов и Эрнест Аметов.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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