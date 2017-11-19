В Харькове разоблачен вербовщик наркокурьеров в Россию

Полиция задержала 34-летнего мужчину на центральной автостанции Харькова при попытке посадить завербованную им 27-летнюю женщину на автобус в Россию

Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ НП в Харьковской области задержали харьковчанина, завербовавшего местную жительницу для работы наркокурьером в Магадане Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Полиция задержала 34-летнего мужчину на территории центральной автостанции Харькова при попытке посадить завербованную им женщину на автобус.

Заместитель начальника управления Олег Гринь рассказал, что мужчина и раньше имел проблемы с законом - получил условный срок за сбыт имущества, полученного преступным путем.

В последнее время он зарабатывал на жизнь участием в преступной схеме, подыскивая для подельников из России желающих работать наркокурьерами в российских городах.

Установлено, что с этой целью он познакомился с 27-летней жительницей Харькова, которая имела серьезные материальные проблемы, самостоятельно воспитывала малолетних детей.

Злоумышленник пригласил ее в один из харьковских ресторанов, где описал будущую работу и примерный заработок.

Женщина должна была распространять наркотические средства, делая так называемые "закладки" в разных местах.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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