ДТП в Харькове: мать Зайцевой "подкупает" пострадавших

По словам адвоката подозреваемой, счета для перевода компенсаций ее мать ищет в интернете

Мать подозреваемой в резонансном дорожно-транспортном происшествии в Харькове Елены Зайцевой продала квартиру в Харькове и тайно выплачивает по 50 тысяч грн пострадавшим в аварии. Об этом сообщает ТСН.

Трехкомнатная квартира в Харькове, где была прописана подозреваемая, сдается в аренду. "Квартира, в которой она жила, на 200 квадратов, занимает едва не половину первого этажа пятиэтажки. Все окна - за крупными решетками. Вход отдельный. Оказывается, это жилье Зайцевым уже не принадлежит", - говорится в сообщении.

Согласно реестру недвижимости, на второй день после аварии обладателем стал Станислав Тышкевич. Такую же фамилию носит бухгалтер на фирме Зайцевых.

Издание сообщает, что общая сумма выплат семьям пострадавших составила 500 тыс грн.

Адвокат Зайцевой Юлия Козырь сообщила, что счета для перевода компенсаций Зайцевы ищут в интернете. При этом она жалуется, что первой перевели деньги для травмированной беременной Жанны Власенко, но никто не оценил.

"Чеки приобщены к материалам дела, чтобы люди могли воспользоваться деньгами. Власенко говорит, что ей никто копейки не предлагал. Но на счета больницы мы ей первой перечислили. Наверное, больница не сообщила", - добавила Козырь.

Родители погибшего Александра Евтеева, которые от следователя узнали о переводе 50 тыс грн, говорят, что даже не знали, кто такая Иванова и намерены деньги вернуть.

"Они до сих пор верили, что им помогают друзья сына. Деньги планировали отдать на лечение травмированной невестки. Проведать Оксану им позволили впервые за месяц. Берченко потеряли в этой аварии младшую дочь Диану, а от старшей - уже месяц как не отходят в реанимации", - отмечается в сообщении.

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У Оксаны Берченко сломан таз, травма черепа и сильно изуродовано лицо.

Ради честного расследования гибели ее мужа и сестры она записала на телефоне первое обращение из реанимации: "Я хочу обратиться к каждому человеку, кто имеет отношение к этому делу. Если вы очевидец - дайте показания в суде. Если следователь, судья, конвоир, прокурор - прошу вас рассмотреть это дело по всей строгости закона. Когда вам будут предлагать деньги - не берите их, не становитесь участниками безнаказанных убийств".

18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus якобы проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек. Шестеро прохожих, среди которых беременная женщина, были госпитализированы с травмами.

20 октября Киевский райсуд Харькова избрал для водителя Lexus Елены Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней - до 16 декабря 2017 года без определения залога. На заседании суда сторона обвинения заявила, что в крови у 20-летней девушки экспертиза обнаружила опиаты.

Зайцева считает, что Volkswagen создал ей опасность. Позднее она отказалась от дачи показаний.

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