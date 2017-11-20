Во Львовской области во время драки погиб мужчина

Полиция пока только назначила судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой будет установлена точная ​​причина смерти парня

Во Львовской области в ночь на 19 ноября подрались двое жителей городка Комарно. Во время драки 21-летний парень получил телесные повреждения, после чего скончался, сообщает пресс-служба областной полиции.

Фельдшер скорой медицинской помощи в 04:00 19 ноября сообщил в Городоцкое отделения полиции о том, что в городе Комарно обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Правоохранители установили, что погибший - 21-летний местный житель. "За несколько часов до того между ним и 25-летним жителем города Комарно возник конфликт, который перерос в драку, во время которой погибший получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Пока еще проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинская, в ходе которой будет установлена точная ​​причина смерти парня.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Виновному грозит до десяти лет тюрьмы.

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