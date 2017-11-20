НАПК подозревает восемь экс-чиновников ГФС в коррупции

По результатам непредоставления деклараций бывшими сотрудниками ГФС, документы Агентство направит в Нацполицию

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило о том, что восемь бывших сотрудников Государственной фискальной службы не подали свои декларации после увольнения. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

НАПК направляло напоминание экс-чиновникам ГФС о необходимости представления деклараций в десятидневный срок. Эти сообщения проигнорированы, а также отсутствуют какие-либо объяснения относительно причин непредставления декларации.

В действиях бывших работников ГФС усматриваются признаки коррупционного правонарушения, за которое предусмотрена уголовная ответственность, определенная ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. По результатам бездействия бывших должностных лиц ГФС документы будут направлены в Нацполицию.

За непредставление декларации предусмотрена ответственность в виде штрафа от 2,5 тыс до 3 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель департамента финансового контроля Нацагентства по предотвращению коррупции Анна Соломатина заявила, из 1,5 млн деклараций агентство на данный момент проверило лишь 91. Большинство из них - декларации глав сельсоветов, а не топ-чиновников.

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