Новогоднее перемирие в АТО сорвано: один военный ВСУ погиб - штаб

Позиции сил АТО были обстреляны террористами вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского

Боевики в Донбассе срывают договоренности трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников. За минувшие сутки было зафиксировано три обстрела позиций ВСУ. Один украинский военный погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Позиции сил АТО были обстреляны террористами вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского. Украинский военный погиб в районе Светладорской дуги от пули снайпера.

23 декабря СММ ОБСЕ сообщила, что в оккупированные части Донецкой и Луганской областей въехал очередной "гумконвой" РФ.

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