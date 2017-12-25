В Борисполе обнаружили двоих иностранцев с поддельными паспортами

Граждане Ирака и Турции по поддельным паспортам летели из Киева в Хельсинки и Амстердам

В международном аэропорту Борисполя пограничники обнаружили у двоих иностранцев поддельные паспорта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Один из них - гражданин Ирака 1997 года рождения - был задержан во время оформления пассажиров рейса Киев-Хельсинки. Он предоставил паспорт гражданина Испании с признаками частичной подделки документа - замена страницы с персональными данными. Его вернули обратным рейсом в Стамбул.

У еще одного иностранцы, гражданина Турции во время контроля пассажиров рейса Киев-Амстердам правоохранители тоже обнаружили частично подделаный паспорт - были заменены восемь страниц. По этому правонарушению составлен протокол за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

16 декабря вблизи государственной границы Украины пограничники Чопского отряда задержали семерых нелегальных мигрантов из Афганистана и Бангладеш.

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