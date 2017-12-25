В Луганской области без света остались четыре населенных пункта

В общей сложности без света находятся 2445 абонента

На подконтрольной Украине территории Луганской области полностью без электричества остались четыре населенных пункта, сообщают в Луганском энергетическом объединении.

Еще восемь населенных пунктов - частично остались без электричества. В общей сложности без света находятся 2445 абонента.

Причиной отключения электричества стала непогода, а оперативно ремонтировать линии электропередач невозможно из-за отсутствия достаточного количества средст, сообщают в ЛЭО.

19 декабря из-за снегопада сработали системы защиты линий электропередач, в результате чего 147 населенных пунктов в шести областях остались без света.

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