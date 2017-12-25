Подкуп на выборах в ОТГ: полиция открыла 12 уголовных дел
Во время проведения первых местных выборах в 51 объединенной территориальной громаде полиция открыла 12 уголовных производств, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
В целом по состоянию на 21:00 24 декабря в полицию поступило 73 сообщения о нарушениях на избирательных участках.
В Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской, Черниговской, Полтавской областях производства открыты по статье о подкупе избирателей; еще по одному производству открыто в Черкасской и Полтавской областях по факту фальсификации избирательных документов.
Полиция продолжает проверку 57 сообщений о нарушениях на избирательных участках.
24 декабря первые местные выборы прошли в 51 ОТГ, явка на которых составила более 50%. Блок Петра Порошенко уже заявил о своей победе на этих выборах.
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