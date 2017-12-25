Под Славянском в ДТП перевернулся автобус: есть пострадавшие
Под Славянском после столкновения с автомобилем перевернулся автобус. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Вчера около 13:00 в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Славянск-Краматорск травмы получила 61-летняя водитель автомобиля, водитель автобуса и пассажир автобуса, 6-летняя девочка.
"При въезде в город автомобиль Приора столкнулся с автобусом Эталон, от чего последний слетел с дороги и перевернулся. За рулем машины находилась женщина 1956 года рождения. Она доставлена в больницу", - отметили в пресс-службе.
В автобусе на момент аварии находилось 25 пассажиров.
Информация о ДТП внесена в единый реестр досудебных расследований Славянского ОП по ч.1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
17 декабря во Львовской области из-за тумана и плохой видимости произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись семь автомобилей и был сбит пешеход.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:25
-
вчера
17:46
-
вчера
12:38
-
22.12.17
14:20
-
23.12.17
12:10
Новости партнеров
- 46233
- 40320
- 30835
- 26926
- 26490