Под Славянском в ДТП перевернулся автобус: есть пострадавшие

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили трое человек, среди которых ребенок

Под Славянском после столкновения с автомобилем перевернулся автобус. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Вчера около 13:00 в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Славянск-Краматорск травмы получила 61-летняя водитель автомобиля, водитель автобуса и пассажир автобуса, 6-летняя девочка.

"При въезде в город автомобиль Приора столкнулся с автобусом Эталон, от чего последний слетел с дороги и перевернулся. За рулем машины находилась женщина 1956 года рождения. Она доставлена ​​в больницу", - отметили в пресс-службе.

В автобусе на момент аварии находилось 25 пассажиров.

Информация о ДТП внесена в единый реестр досудебных расследований Славянского ОП по ч.1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

17 декабря во Львовской области из-за тумана и плохой видимости произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись семь автомобилей и был сбит пешеход.

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