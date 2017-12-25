Из-за непогоды обесточена часть Луганской области

Всего без электричества остаются 380 абонентов региона

По оперативной информации по состоянию на утро 25 декабря на подконтрольной Украине территории Луганской области в результате непогоды остаются полностью обесточенными два населенных пункта, частично - пять. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения.

Всего без света находятся 380 абонентов.

По состоянию на утро 25 декабря на территории обслуживания Новопсковского РЭС частично обесточены населенные пункты Ляшковка, Романовка, Климовка, Осипово, полностью - Иново, Хворостяное (367 абонентов, - ред.).

Также обесточено село Ракитовка (13 абонентов, - ред.).

"Есть информация о новых многочисленных обесточиваниях на территории Сватовского РЭС", - уточнили в пресс-службе.

9 ноября сообщалось, что Луганское энергетическое объединение, входящее в холдинг Энергетический стандарт бизнесмена Константина Григоришина, готовится отключить Западную фильтровальную станцию, которая поставляет воду в неподконтрольные Украине населенные пункты Луганской области.

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