В Харькове подорвали авто экс-замначальника областной полиции

В результате взрыва внедорожника в Харькове пострадавших нет

Сегодня утром в Харькове произошел взрыв автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Информация о том, что на улице Культуры взорвалась иномарка, поступила в Шевченковский отдела полиции сегодня около 08:48. Пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.

Отвечая на вопрос LIGA.net принадлежит ли внедорожник бывшему заместителю начальника областной полиции Николаю Черемухину, спикер ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранникова сказала: "Я могу подтвердить факт взрыва автомобиля. Кому принадлежит, не могу сказать. Этот вопрос касается личных персональных данных".

По данным МедиаПорта, водитель Dodge - сотрудник правоохранительных органов с многолетним стажем Черемухин. С начала 2017 года он занимает должность начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе управления оперативных разработок департамента уголовного розыска Национальной полиции.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что повреждение передней части внедорожника произошло в результате прикрепленных к авто взрывчатых предметов.

Также незначительные повреждения получили семь автомобилей, которые были припаркованы рядом. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Факт инцидента внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

6 декабря автомобиль Toyota Camrу подорвали на ул. Отакара Яроша, 19-А в Харькове предположительно с помощью гранаты.

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