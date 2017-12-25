Оккупанты оставили жителей одного из городов Крыма без отопления

В Бахчисарае около 300 абонентов из-за аварии на котельной вынуждены находиться второй день без отопления

В Бахчисарае временно оккупированного Крыма без отопления остались восемь пятиэтажных домов из-за аварии на котельной. Об этом сообщают Новости Крыма.

Инцидент произошел 23 декабря из-за несработавшей автоматики оказался поврежден один из котлов.

"Не сработала автоматика на одном из котлов, произошел выброс пара. Пострадавших нет. Единственное - котел неисправен. Серьезных разрушений нет. В настоящее время ведутся восстановительные работы на объекте. Без отопления в настоящее время остаются восемь пятиэтажных домов, это около 300 абонентов", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что котельная на улице Фрунзе в Бахчисарае уже неоднократно фигурировала в различных скандалах. В феврале 2017 года переоснащение котельной привлекло внимание правоохранительных органов. Были установлены нарушения при закупке котлов и сопутствующего оборудования предприятием Бахчисарая.

В Крыму участились жалобы, связанные недостатком тепла в многоквартирных домах.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Читайте также: Бросались под КАМАЗ оккупантов: в Крыму воюют с установкой радара

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.