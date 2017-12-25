В Луганской области почти полностью восстановили электроснабжение
25.12.2017 22:39
Без света остается поселок Ракитивка на территории обслужиания Креминского РЭМ
В Луганской области почти всем абонентам восстановили электроснабжение, сообщают в Луганском энергетическом объединении.
Без света остается поселок Ракитивка на территории обслужиания Креминского РЭМ.
В начале суток из-за снегопада и сильного ветра электроснабжение отсутствовало на территории Новопсковского, Сватовского и Кременского районов (500 абонентов).
Как сообщалось ранее сегодня, без света полностью остались четыре населенных пункта Луганской области, еще восемь - частично.
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