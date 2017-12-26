"Выметайтесь": Во Львове разрисовали отделение Сбербанка России

Инцидент произошел сегодня на улице Городецкая, 147

Во Львове сегодня рано утром неизвестные разбили окна в отделении Сбербанка России. Об этом у себя в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Инцидент произошел на улице Городецкая, 147 в 04:00.

"Обнаружены разбитые два окна. Разбито одно окно в двери, на фасаде здания надпись красной краской: "Выметайтесь". Проникновение внутрь помещения не было", - отметил депутат.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники Нацполиции.

3 октября в историческом центре Львова ночью неизвестные подожгли отделение Сбербанка России.

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