"Выметайтесь": Во Львове разрисовали отделение Сбербанка России
26.12.2017 11:49
Инцидент произошел сегодня на улице Городецкая, 147
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Во Львове сегодня рано утром неизвестные разбили окна в отделении Сбербанка России. Об этом у себя в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
Инцидент произошел на улице Городецкая, 147 в 04:00.
"Обнаружены разбитые два окна. Разбито одно окно в двери, на фасаде здания надпись красной краской: "Выметайтесь". Проникновение внутрь помещения не было", - отметил депутат.
По его словам, на месте происшествия работают сотрудники Нацполиции.
3 октября в историческом центре Львова ночью неизвестные подожгли отделение Сбербанка России.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:50
-
15:38
-
14:18
-
14:43
-
14:07
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 49265
- 33636
- 33099
- 30266
- 29361
Спецпроекты
Новости партнеров