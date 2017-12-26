USD:  27.74  28.05   EUR:  32.73  33.33  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

"Выметайтесь": Во Львове разрисовали отделение Сбербанка России

26.12.2017 11:49
Инцидент произошел сегодня на улице Городецкая, 147
"Выметайтесь": Во Львове разрисовали отделение Сбербанка России
Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Во Львове сегодня рано утром неизвестные разбили окна в отделении Сбербанка России. Об этом у себя в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Инцидент произошел на улице Городецкая, 147 в 04:00.

01.jpg

"Обнаружены разбитые два окна. Разбито одно окно в двери, на фасаде здания надпись красной краской: "Выметайтесь". Проникновение внутрь помещения не было", - отметил депутат.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники Нацполиции.

3 октября в историческом центре Львова ночью неизвестные подожгли отделение Сбербанка России.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 