В зоне АТО задержали боевика: ехал за паспортом для выезда в ФРГ

Мужчина числился "оперуполномоченным" в псевдополиции в ОРДО, а оккупированные районы покинул "из-за полного беззакония и коррупции" в рядах наемников

В пункте пропуска Гнутово зоны АТО пограничники задержали 36-летнего украинца - боевика террористической организации ДНР, который ехал в Мариуполь, чтобы оформить биометрический загранпаспорт для выезда в Германию. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Выяснилось, что в 2014-2015 годах мужчина числился "оперуполномоченным" в так называемой полиции в захваченном террористами Снежном Донецкой области.

По словам задержанного, он покинул ОРДО "из-за полного беззакония и коррупции" в рядах наемников.

Боевик также пожаловался, что во временно оккупированных районах тяжело найти работу, поэтому он отправился в Мариуполь, на свободную территорию Украины, "чтобы сделать загранпаспорт и переехать в Германию".

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Пограничники передали задержанного гражданина полицейским с уведомлением по ч. 1 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

18 декабря 2017 года в Одессе суд арестовал задержанного пособника российских оккупантов, который содействовал аннексии Крыма весной 2014-го.

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