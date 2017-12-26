Князев: Задержаны подозреваемые в убийствах и похищениях людей

Задержанным, в частности, инкриминируют организацию и исполнение убийства и.о. директора Укрспирта Виктора Панкова

В ходе спецоперации задержаны пятеро членов преступной организации, включая лидера, которые подозреваются в совершении ряда убийств и похищений людей в Киеве. Об этом на пресс-конференции заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, организатор преступной группировки скрывался за границей.

Князев рассказал, что 19 декабря в шести регионах Украины были одновременно проведены более 60 обысков и задержаны пятеро активных членов группировки. К спецоперации были также привлечены сотрудники полиции Молдавии, Румынии, Израиля. "Сейчас имеем контакты с правоохранительными органами Италии по документированию этой преступной группы", - заявил Князев.

Задержанным, в частности, инкриминируют организацию и исполнение убийства и.о. директора Укрспирта Виктора Панкова.

Кроме того, их подозревают в нападении на человека. В марте этого года злоумышленники избили мужчину металлическими дубинками и расстреляли. Пострадавший выжил.

Также члены группировки, возможно, причастны к взрыву на территории одного из учебных заведений Киева в мае этого года. По словам Князева, это было покушение на одного из предпринимателей города. Ему также удалось выжить.

В июне в Киеве на ул. Тургеневской во время движения был взорван автомобиль Тойота Лендкрузер, водитель получил телесные повреждения. Задержанные злоумышленники также подозреваются в причастности к этому преступлению.

Также Князев заявил на пресс-конференции, что в 2017 году осуждены 53 полицейских, 20% из которых - руководители.

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