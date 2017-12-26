В МИД подтвердили гибель украинки в Индии

Две гражданки Украины попали в ДТП в Индии

25 декабря в Индии в результате ДТП погибла гражданка Украины. Об этом в эфире 112 Украина сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

По его словам, в ДТП участвовали две украинки, вторая из них отделалась незначительными травмами, она находится в больнице города Матхур в удовлетворительном состоянии. Сотрудники консульства поддерживают связь с пострадавшей.

Также Кирилич сообщил, что сотрудники индийской полиции отказываются называть возможные причины ДТП до завершения следствия.

Идет подготовка документов о смерти украинки, необходимых для транспортировки ее тела в Украину.

Ранее СМИ сообщали, что в результате ДТП в Матхуре (Индия) погибли два человека, среди них - украинка.

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