В МИД подтвердили гибель украинки в Индии
25 декабря в Индии в результате ДТП погибла гражданка Украины. Об этом в эфире 112 Украина сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.
По его словам, в ДТП участвовали две украинки, вторая из них отделалась незначительными травмами, она находится в больнице города Матхур в удовлетворительном состоянии. Сотрудники консульства поддерживают связь с пострадавшей.
Также Кирилич сообщил, что сотрудники индийской полиции отказываются называть возможные причины ДТП до завершения следствия.
Идет подготовка документов о смерти украинки, необходимых для транспортировки ее тела в Украину.
Ранее СМИ сообщали, что в результате ДТП в Матхуре (Индия) погибли два человека, среди них - украинка.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:11
-
вчера
18:00
-
12.12.17
17:29
-
вчера
18:31
-
вчера
17:00
Новости партнеров
- 50350
- 42703
- 33949
- 30017
- 26880