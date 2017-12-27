Полиция открыла дело против автошколы, где училась Зайцева

Уголовное производство зарегистрировано по ст. 367 (служебная халатность) УК

Полиция выделила в отдельное уголовное производство материалы по автошколе, в которой училась одна из подозреваемых в совершении смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева. Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель начальника - начальник следственного управления ГУ Нацполиции в области Сергей Чиж, передает УНИАН.

Уголовное производство зарегистрировано по ст. 367 (служебная халатность) УК.

Чиж также заявил, что полиция не нашла подтверждения информации о том, что якобы перед столкновением с Volkswagen Зайцева участвовала в уличных гонках.

18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

Ранее Зайцева заявляла, что на перекрестке ей создал опасность водитель Volkswagen. Позднее она отказалась от дачи показаний.

13 декабря Зайцева признала свою вину, но отрицала употребление наркотиков.

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