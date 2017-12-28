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Под Львовом поезд протаранил скорую помощь: есть пострадавшие

28.12.2017 17:57
На момент аварии в автомобиле скорой находилось четыре человека, трое из них получили телесные повреждения
Под Львовом поезд протаранил скорую помощь: есть пострадавшие
Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Возле Львова дизель-поезд на железнодорожном переезде врезался в автомобиль скорой помощи. Пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Львовской области.

ДТП произошло сегодня около 12.30 в селе Давидов Пустомытовского района.

На момент аварии в автомобиле скорой находилось четыре человека, трое из них получили телесные повреждения, двое госпитализированы.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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