Под Львовом поезд протаранил скорую помощь: есть пострадавшие
28.12.2017 17:57
На момент аварии в автомобиле скорой находилось четыре человека, трое из них получили телесные повреждения
Фото: facebook.com/MVS.LVIV
Возле Львова дизель-поезд на железнодорожном переезде врезался в автомобиль скорой помощи. Пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Львовской области.
ДТП произошло сегодня около 12.30 в селе Давидов Пустомытовского района.
На момент аварии в автомобиле скорой находилось четыре человека, трое из них получили телесные повреждения, двое госпитализированы.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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