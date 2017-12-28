Отдал чужой Bentley другим людям: прокурору Борисполя грозит срок

Автомобиль принадлежал иностранному юрлицу и находился в розыске Интерпола; где сейчас иномарка - неизвестно

Прокурору Бориспольской местной прокуратуры грозит тюрьма за то, что он, как утверждает сторона обвинения, в 2015 году "намеренно и безосновательно" отдал посторонним лицам чужой автомобиль Bentley, находившийся в международном розыске. Обвинительный акт против чиновника уже передан в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По версии следствия, обвиняемый выдал элитную иномарку стоимостью 890 тысяч грн, принадлежащую юрлицу-нерезиденту и находившуюся в международном розыске по линии Интерпола, лицам, которые не были собственниками авто и не имели права им распоряжаться.

"В настоящее время местонахождение указанного автомобиля неизвестно", - отметили в прокуратуре.

Действия прокурора квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 УК (растрата чужого имущества, находившегося в ведении, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах).

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Обвиняемому грозит до 12 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

23 октября 2017 года сообщалось, что двум начальникам отделов прокуратуры Донецкой области и адвокату грозит до 10 лет тюремного заключения по обвинению в получении взятки.

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