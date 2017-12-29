Трагедия в Княжичах: Геращенко заявил о передаче в суд новых дел

Генеральная прокуратура Украины готовит передачу в суд новых дел по отдельным руководителям полиции, которые подозреваются в причастности перестрелке в селе Княжичи Киевской области, в результате которой погибли пять сотрудников полиции. Об этом заявил нардеп Антон Геращенко. Об этом нардеп Антон Геращенко заявил в эфире телеканала 112 Украина.

"На сегодняшний день готовятся или уже должны быть переданы дела по отдельным руководителям в полиции, службы охраны и уголовного розыска в суд Генеральной прокуратурой, тогда станет ясно, кто именно превысил свои служебные полномочия, кто дал приказ идти штурмовать автомобиль, который считали, что там бандиты, а там были полицейские, кто дал приказ стрелять", - сообщил он.



Он отметил, что правильными и обоснованными являются "попытки" привлечь к ответственности руководителей.



"В конечном этапе будет решение суда по вопросам виновности или невиновности Куряты (экс-начальник управления угрозыска полиции Киева Леонид Курята, под домашним арестом - ред.) и других сотрудников полиции", - сообщил Геращенко.