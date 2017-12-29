Трагедия в Княжичах: Геращенко заявил о передаче в суд новых дел
Генеральная прокуратура Украины готовит передачу в суд новых дел по отдельным руководителям полиции, которые подозреваются в причастности перестрелке в селе Княжичи Киевской области, в результате которой погибли пять сотрудников полиции. Об этом заявил нардеп Антон Геращенко. Об этом нардеп Антон Геращенко заявил в эфире телеканала 112 Украина.
"На сегодняшний день готовятся или уже должны быть переданы дела по отдельным руководителям в полиции, службы охраны и уголовного розыска в суд Генеральной прокуратурой, тогда станет ясно, кто именно превысил свои служебные полномочия, кто дал приказ идти штурмовать автомобиль, который считали, что там бандиты, а там были полицейские, кто дал приказ стрелять", - сообщил он.
Он отметил, что правильными и обоснованными являются "попытки" привлечь к ответственности руководителей.
"В конечном этапе будет решение суда по вопросам виновности или невиновности Куряты (экс-начальник управления угрозыска полиции Киева Леонид Курята, под домашним арестом - ред.) и других сотрудников полиции", - сообщил Геращенко.
4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Броварского района в Киевской области в результате проведения спецоперации по задержанию преступной группы грабителей погибли пятеро сотрудников Нацполиции. Официальная версия гласит, что правоохранители по ошибке открыли огонь друг против друга.
По факту гибели силовиков прокуратура Киевской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 115 УК - убийство.
Исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян отстранил всех правоохранителей, принимавших участие в спецоперации в Княжичах.
Читайте также: Трагедия в Княжичах: в деле фигурирует глава Нацполиции Киева
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:00
-
21.12.17
08:14
-
21.12.17
15:05
-
23.12.17
12:10
-
вчера
18:20
Новости партнеров
- 60542
- 55388
- 49914
- 37645
- 33189