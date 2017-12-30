Во Львове соцработник применил оружие против отца ребенка

По версии матери ребенка, соцработника и полиции, оружие было использовано для самообороны. Отец четырехлетнего мальчика все отрицает

Во Львове социальный работник применил оружие против отца, который не хотел возвращать четырехлетнего сына в приют. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

По словам соцработника, отец, наховшийся в состоянии алкоголького опьянения, начал его бить из-за чего и пришлось использовать травматический пистолет. По словам отца, он не никого не бил и только хотел уговорить соцработника оставить ребенка на выходные. Соцработник выстрелил ему резиновыми пулями в ногу, живот и пах. Отец ребенка с легкими травмами госпитализирован.

По словам матери ребенка, соцработник использовал оружие в целях самообороны.

Глава соцслужбы рассказал журналистам, что это первый случай, когда его подчиненные использовали на работе оружие. По его словам, отец мальчика ударил соцработника головой в голову.

В полиции подтверждают, что у соцработника есть разрешение на травматическое оружие и использовал он его для самообороны.

29 декабря сообщалось, что во Львове задержали 33-летнюю жительницу Киева, которая, по предварительным данным, пыталась украсть из местного гипермаркета 220 яиц Киндер-сюрприз.

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