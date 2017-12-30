Еще одно смертельное ДТП в Харькове: трое погибших
В Харькове на окружной дороге произошло ДТП при участии двух автомобилей, в результате которого трое человек погибли, еще вдое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
ДТП произошло около 01:30 на дороге Харьков-Довжанский. Столкнулись автомобили BMW и ВАЗ. Двое пассажиров BMW госпитализированы, двое пассажиров ВАЗ и 53-летний водитель от полученных травм погибли на месте.
29 декабря сообщалось, что в Хмельницкой области на 7,5 лет осужден иностранец, по вине которого в ДТП возле Каменец-Подольского погибли четверо и пострадали 13 человек.
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