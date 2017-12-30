В Борисполе задержан россиянин с поддельным паспортом Испании

В аэропорту задержали граждан РФ, Ирана и Узбекистана с поддельными паспортами и визой Испании и Канады

В международном аэропорту Борисполя сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина РФ с поддельной ID-картой гражданина Испании, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Россиянин регистрировался на рейс в Барселону.

Кроме него задержаны еще двое иностранцев с поддельными паспортом и визой Испании и Канады. Испанские документы использовал мужчина, который назвал себя гражданином Ирана. Он регистрировался на рейс в Милан. Гражданин Узбекистана был задержан из-за поддельной визы Канады во время регистрации пассажиров на рейс Киев-Франкфурт.

25 декабря в Борисполе были задержаны с поддельными документами граждане Ирака и Турции.

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