В Борисполе задержан россиянин с поддельным паспортом Испании
В международном аэропорту Борисполя сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина РФ с поддельной ID-картой гражданина Испании, сообщает пресс-служба ГПСУ.
Россиянин регистрировался на рейс в Барселону.
Кроме него задержаны еще двое иностранцев с поддельными паспортом и визой Испании и Канады. Испанские документы использовал мужчина, который назвал себя гражданином Ирана. Он регистрировался на рейс в Милан. Гражданин Узбекистана был задержан из-за поддельной визы Канады во время регистрации пассажиров на рейс Киев-Франкфурт.
25 декабря в Борисполе были задержаны с поддельными документами граждане Ирака и Турции.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:00
-
вчера
19:25
-
вчера
18:01
-
вчера
18:20
-
вчера
14:15
Новости партнеров
- 39975
- 38163
- 15495
- 13895
- 12326