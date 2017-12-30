В архиве прокуратуры Кривого Рога сгорели документы: фото
В Кривом Роге в архиве местной прокуратуры произошел пожар. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС сообщает местный ресурс 0564.ua.
Возгорание произошло сегодня утром, 30 декабря, в подвале здания прокуратуры, где расположен архив.
"Огнем были уничтожены стеллажи, а также дела, хранящиеся в архиве прокуратуры", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются.
Фото: 1kr.ua
В то же время УНИАН отмечает, что датчики пожарной безопасности в здании ведомства сработали поздно, что повлияло на время прибытия спасателей на место происшествия.
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29 декабря 2017 года в индийском городе Мумбаи по меньшей мере 14 человек погибли и 19 пострадали в результате крупного пожара в ресторане в многоэтажном здании.
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