Полиция: Заложников в Харькове захватил бывший заключенный

В полиции сообщили, что заложников в отделении Укрпочты захватил 40-летний харьковчанин, привлекавшийся к ответственности за наркопреступления





Мужчина - харьковчанин, и был судим по разным статьям Уголовного кодекса. "Нам известно, что указанное лицо вело антисоциальный образ жизни, 1977 года рождения, житель Харькова. Уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Нуждается, по всей вероятности, в помощи психиатров. Он жив, здоров, получил небольшие повреждения в ходе задержания и столкновении с одним из заложников, который его также пытался удерживать", - заявил глава Управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех журналистам.





Глава полиции Харьковской области добавил, что полицейские пригласили отца захватившего заложников мужчины, но он "негативно" разговаривал с ним, поэтому "полиции не удалось провести переговоры". Так как захвативший заложников находился "не совсем в нормальном состоянии", его ждет психиатрическая экспертиза.









В полиции также сообщили, что штурм захваченного здания отделения Укрпочты был осуществлен спецназом. Одна из заложниц помогала при задержании захватившего заложников.





Сегодня, 30 декабря, в Харькове неизвестный мужчина захватил отделение Укрпочты с людьми внутри. По предварительной информации, захватчик напал на отделение с целью ограбления.





Около 18:00 спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил , что из здания отделения во время переговоров с захватчиком удалось освободить трех женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет; в заложниках у мужчины остаются еще четыре человека.





В 20:20 спецназ произвел штурм захваченного отделения Укрпочты. Заложники были освобождены, захвативший отделение задержан.





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