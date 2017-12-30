Полиция: Заложников в Харькове захватил бывший заключенный
30.12.2017 22:33
В полиции сообщили, что заложников в отделении Укрпочты захватил 40-летний харьковчанин, привлекавшийся к ответственности за наркопреступления
Захвативший заложников мужчина (фото - facebook.com/arsen.avakov.1)
Личность мужчины, захватившего заложников в Харькове установлена - это бывший заключенный, 1977 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции в Facebook.
Мужчина - харьковчанин, и был судим по разным статьям Уголовного кодекса. "Нам известно, что указанное лицо вело антисоциальный образ жизни, 1977 года рождения, житель Харькова. Уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Нуждается, по всей вероятности, в помощи психиатров. Он жив, здоров, получил небольшие повреждения в ходе задержания и столкновении с одним из заложников, который его также пытался удерживать", - заявил глава Управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех журналистам.
Глава полиции Харьковской области добавил, что полицейские пригласили отца захватившего заложников мужчины, но он "негативно" разговаривал с ним, поэтому "полиции не удалось провести переговоры". Так как захвативший заложников находился "не совсем в нормальном состоянии", его ждет психиатрическая экспертиза.
В полиции также сообщили, что штурм захваченного здания отделения Укрпочты был осуществлен спецназом. Одна из заложниц помогала при задержании захватившего заложников.
Сегодня, 30 декабря, в Харькове неизвестный мужчина захватил отделение Укрпочты с людьми внутри. По предварительной информации, захватчик напал на отделение с целью ограбления.
Около 18:00 спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что из здания отделения во время переговоров с захватчиком удалось освободить трех женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет; в заложниках у мужчины остаются еще четыре человека.
В 20:20 спецназ произвел штурм захваченного отделения Укрпочты. Заложники были освобождены, захвативший отделение задержан.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
09:00
-
29.12.17
19:25
-
29.12.17
18:01
-
29.12.17
18:20
-
29.12.17
14:15
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 40505
- 38700
- 30158
- 15495
- 14671
Спецпроекты
Новости партнеров