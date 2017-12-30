От отравления газом в Ивано-Франковске погибла семья из 6 человек
30.12.2017 23:00
В результате отравления угарным газом погибла семья, где росло четверо детей
От отравления угарным газом в Ивано-Франковске погибла семья из шести человек - родители и их четверо несовершеннолетних детей. Об сообщил в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцынкив.
"В результате отравления угарным газом погибла целая семья, где росло четверо детей. Выражаю искреннюю скорбь и соболезнования родным погибших", - сообщил он.
Как сообщает местное издание Kurs со ссылкой на полицейских, погибли 27-летний мужчина, 40-летняя женщина, и их дети 2003, 2007, 2013 и 2017 годов рождения.
В январе 2017 года в Измаиле в частном доме три члена семьи погибли в результате отравления угарным газом.
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