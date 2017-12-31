Взявшему заложников в Харькове изберут меру пресечения сегодня
Сегодня суд изберет меру пресечения захватившему 11 человек в заложники в здании Укрпочты в Харькове. Об этом в эфире телеканала 112 сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
Он таке отметил, что уже сейчас можно говорить о том, что задержанный Владимир Безух имеет проблемы с психическим здоровьем. Однако все медицинские экспертизы еще не завершены.
"Сейчас продолжаются все необходимые экспертизы, взяты образцы мочи, крови на содержание алкогольных и наркотических веществ, но по той информации, которую можно говорить сегодня открыто, там были реальные психические проблемы, даже был привлечен к переговорам его психиатр", - рассказал он.
Кроме того, по данным МВД, Безух уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный посев конопли.
Вчера вечером Безух захватил 11 заложников. После штурма здания он был задержан, а заложники освождены без потерь. Ранее сегодня сообщалось, что Безуха допросили и отправили в изолятор временного содержания.
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