Взявшего заложников в Харькове отправили в СИЗО на два месяца
Киевский суд Харькова сегодня, 31 декабря, избрал Владимиру Безуху, который 30 декабря захватил заложников в отделении Укрпочты в Харькове, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога. Об этом сообщает Укринформ.
"Суд решил удовлетворить ходатайство прокуратуры о содержании под стражей Безуха Владимира Владимировича, поскольку последний подозревается в совершении особо тяжких уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников)", - объявила судья Валентина Божко.
Вчера вечером Безух захватил 11 заложников. После штурма здания он был задержан, а заложники освождены без потерь. Ранее сегодня сообщалось, что Безуха допросили и отправили в изолятор временного содержания.
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