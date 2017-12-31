USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Взявшего заложников в Харькове отправили в СИЗО на два месяца

31.12.2017 16:15
Суд избрал взявшему заложников в Харькове Владимиру Безуху меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без возможности залога
Взявшего заложников в Харькове отправили в СИЗО на два месяца
Владимир Безух (фото - facebook.com/arsen.avakov.1)

Киевский суд Харькова сегодня, 31 декабря, избрал Владимиру Безуху, который 30 декабря захватил заложников в отделении Укрпочты в Харькове, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога. Об этом сообщает Укринформ.

"Суд решил удовлетворить ходатайство прокуратуры о содержании под стражей Безуха Владимира Владимировича, поскольку последний подозревается в совершении особо тяжких уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников)", - объявила судья Валентина Божко.

Вчера вечером Безух захватил 11 заложников. После штурма здания он был задержан, а заложники освождены без потерь. Ранее сегодня сообщалось, что Безуха допросили и отправили в изолятор временного содержания.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 