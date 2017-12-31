Задержан поляк, который пытался вывезти из Украины 13 кг янтаря

Пограничники задержали гражданина Польши, который пытался вывезти из Украины 13 кг янтаря

Украинские пограничники задержали гражданина Польши, который пытался вывезти из Украины более 13 килограммов обработанного янтаря. Об этом сообщает Государственная пограничная служба на официальном сайте.



Поляку задержали в пункте пропуска "Грушев". "Янтарь автомобилем "Тойота" польской регистрации вывозил гражданин Польши, который для пересечения границы избрал полосу движения "зеленый коридор". Пограничники инициировали проведение совместного с таможенниками углубленного осмотра транспортного средства, в ходе которого в конструктивных особенностях автомобиля, а именно - в боковой обшивке багажного отделения под запасным колесом и в дугах бампера были найдены 13,3 килограммов обработанного камня янтаря", - указывает ГПСУ.



Обнаруженный янтарь отправили на экспертную оценку. Автомобиль, как средство незаконного перемещения товаров, изъяли в установленном порядке.