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Задержан поляк, который пытался вывезти из Украины 13 кг янтаря

31.12.2017 23:53
Пограничники задержали гражданина Польши, который пытался вывезти из Украины 13 кг янтаря
Задержан поляк, который пытался вывезти из Украины 13 кг янтаря
Фото: ГПСУ

Украинские пограничники задержали гражданина Польши, который пытался вывезти из Украины более 13 килограммов обработанного янтаря. Об этом сообщает Государственная пограничная служба на официальном сайте.

Поляку задержали в пункте пропуска "Грушев". "Янтарь автомобилем "Тойота" польской регистрации вывозил гражданин Польши, который для пересечения границы избрал полосу движения "зеленый коридор". Пограничники инициировали проведение совместного с таможенниками углубленного осмотра транспортного средства, в ходе которого в конструктивных особенностях автомобиля, а именно - в боковой обшивке багажного отделения под запасным колесом и в дугах бампера были найдены 13,3 килограммов обработанного камня янтаря", - указывает ГПСУ.

Обнаруженный янтарь отправили на экспертную оценку. Автомобиль, как средство незаконного перемещения товаров, изъяли в установленном порядке.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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