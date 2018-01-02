Катер ВМС открыл предупредительный огонь по судну с контрабандой

Ракетный катер Прилуки Военно-Морских Сил ВС Украины открыл предупредительный огонь по судну под флагом Танзании, которое заподозрили в перевозке наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

В сообщении сказано, что судно было обнаружено техническими средствами наблюдения совместно с Военной контрразведкой СБУ и Госпогранслужбой в территориальных водах Украины на траверзе населенного пункта Курортное в последние часы 2017 года. Экипаж не отвечал на вызовы и потому ракетный катер начал его преследование.

"Выяснив бесперспективность попытки побега от украинского военного катера, судно вышло на связь и было опрошено согласно процедур, установленных международным морским правом. Однако, судно-нарушитель требование остановиться не выполнило. С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер Прилуки открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса", - говорится в сообщении ВМС.



Также сказано, что пресечение попытки контрабанды морем осуществлялось при поддержке бронированных артиллерийских катеров Аккерман и Бердянск с досмотровой командой на борту, а также катера морской охраны ГПС Украины с представителями СБУ на борту.

Фото: www.facebook.com/navy.mil.gov.ua



27 октября сотрудники СБУ перекрыли канал контрабанды психотропных веществ в Украину.



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