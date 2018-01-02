В Запорожье дело оборотней в погонах ушло в суд

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению в бандитизме шести человек, среди которых четверо полицейских

Прокуратура Запорожской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению шести человек, среди которых на момент совершения преступлений четверо были работниками полиции. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Подозреваемых обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 257 УК Украины (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений).

Досудебным расследованием установлено, что в период с февраля 2017 по 8 июня работники полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Запорожской области совместно с оперуполномоченным Днепровского отделения полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области и гражданскими лицами, действующие в составе вооруженной банды , совершали разбойные нападения на жителей Запорожья с целью завладения их имуществом, соединенные с угрозой применения насилия, а также грабили дома.

Читайте также: В Кропивницком СБУ разоблачила банду оборотней в погонах

Справка: санкция ст. 257 УК предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 до 15 лет с конфискацией имущества; санкция ч. 4 ст. 187 предусматривает ответственность в виде лишения свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что сотрудники прокуратуры Киева и Нацполиции задержали преступную группу, в состав которой входили действующие и бывшие правоохранители.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.