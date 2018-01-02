В Луганской области на мине подорвался и погиб военный: карта АТО

Гибридная армия страны-агрессора России за прошлые сутки пять раз нарушила "новогоднее перемирие" в Донбассе

В районе населенного пункта Новотошковское военнослужащий Вооруженных Сил Украины подорвался на взрывном устройстве и погиб. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Украинский военный получил множественные ранения, несовместимые с жизнью", - отметил он.

По его словам, террористы пять раз нарушили режим "тишины" в Донбассе.

Карта по состоянию на полночь 2 января 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):

20 декабря было принято решение об установлении "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00:00 23 декабря 2017 в связи с рождественскими и новогодними праздниками".

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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