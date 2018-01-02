Климкин считает дело об убийстве Ноздровской вызовом государству

Общество ждет от правоохранителей "не только милых улыбок и новой красивой формы", заявила вдобавок первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко

Резонансное дело об убийстве адвоката Ирина Ноздровской - вызов государству и тест на профессиональную пригодность правоохранительной системы Украины. Об этом у себя в Twitter заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Словом года во многих словарях стал феминизм. У нас стало лучше с женскими конгрессами, но не с домашним насилием и ролью женщин в полиции. Убийство Ноздровской - вызов для государства и тест для общества на способность защитить женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспечить", - написал глава МИД.

Как пишет в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, общество "ждет оперативного и объективного" раскрытия этого преступления.

"Мы ждем от правоохранителей не только милых улыбок и новой красивой формы, но и жесткой борьбы с преступностью, бытовым насилием", - подчеркнула она.

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1 января 2018 года под Киевом нашли тело юриста Ирины Ноздровской, которая пропала несколько дней назад. Она долгое время добивалась в суде наказания для племянника главы Вышгородского райсуда Дмитрия Россошанского, который в 2015 году в состоянии наркотического опьянения сбил насмерть ее сестру. В июне 2017-го виновника ДТП приговорили к семи годам тюрьмы. 27 декабря апелляционный суд отказался освободить Россошанского по амнистии и отправил дело в первую инстанцию.

В Киеве 2 января люди пикетировали здание Главного управления Нацполиции с требованием найти и наказать убийц.

Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство. Был допрошен бывший жених убитой. Ход досудебного расследования - на контроле прокуратуры Киевской области. Правоохранители просят всех, кто владеет любой информацией по делу, сообщить ее по телефону (093) 904-38-45.

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